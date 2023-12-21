Dinamit ile patlatılan binalar bir bir yıkılıyor

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında ağır hasar raporu verilen binalarda dinamit ile kontrollü yıkım sürüyor.

Dulkadiroğlu ilçesindeki 37 bloklu Güneşevler Sitesi'ne 6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar raporu verildi. Yıkım kararı verilen sitedeki binalarda dinamit ile yıkım çalışmaları devam ediyor.

Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler geri sayım yaptıktan sonra patlatma işlemini gerçekleşiyor.

Ekiplerin geri sayımı ile 3 bina saniyeler içinde yerle bir oldu.

Güneşevler Sitesi'nde yerinde dönüşüm yapılacağını söyleyen mahalle muhtarı Mehmet Tolukeser, "37 binamız vardı 1540 daireden oluşan. Şuana kadar binalarımızın yarısı yıkıldı. Yıl başına kadar ise yıkımın tamamlanmasını planlıyoruz. Yerinde dönüşüm projesi ile zemin artı dört olarak kabullenildi halkımız ile istişare halindeyiz. Yüzde 51'i yakalandığında tabi yerlerimiz uygun ise yerinde dönüşümü istiyoruz" diye konuştu.

Bir depremzede ise, "Burada yıkımları takip ediyoruz ve binalarımızın yerine yerinde dönüşüm istiyoruz" dedi.