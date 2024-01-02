Dinar\'da otomobil takla attı, jandarma çifti kurtardı

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AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada sürücü ve eşi yaralandı. Kaza sırasında yoldan geçen jandarma ekipleri, ters duran otomobildeki çifti aracın camlarını kırarak çıkardı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Çobansaray köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Taşpınar'ın kullandığı 32 E 0476 otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada Ali Taşpınar ile eşi Ünzile Taşpınar yaralandı. Atış eğitimine giden Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kazayı görerek hemen müdahale etti. Araçta mahsur kalan Ali ve Ünzile Taşpınar çiftini aracın camını kırarak dışarı çıkaran jandarma personelleri, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine de durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı çift, ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. (DHA)