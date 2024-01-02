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Dinar'da otomobil takla attı, jandarma çifti kurtardı - Son Dakika
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Dinar'da otomobil takla attı, jandarma çifti kurtardı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen kazada otomobil takla atarak ters döndü. Kazayı gören jandarma ekipleri, araçta mahsur kalan çifti kurtarmak için camları kırarak müdahale etti. Yaralı çift, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

02.01.2024 - 12:20,
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AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada sürücü ve eşi yaralandı. Kaza sırasında yoldan geçen jandarma ekipleri, ters duran otomobildeki çifti aracın camlarını kırarak çıkardı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Çobansaray köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Taşpınar'ın kullandığı 32 E 0476 otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada Ali Taşpınar ile eşi Ünzile Taşpınar yaralandı. Atış eğitimine giden Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kazayı görerek hemen müdahale etti. Araçta mahsur kalan Ali ve Ünzile Taşpınar çiftini aracın camını kırarak dışarı çıkaran jandarma personelleri, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine de durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı çift, ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. (DHA)

Dinar\'da otomobil takla attı, jandarma çifti kurtardı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Dinar'da otomobil takla attı, jandarma çifti kurtardı - Son Dakika
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