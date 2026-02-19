Diş Hekimi Cinayetinde Ağır Ceza - Son Dakika
Diş Hekimi Cinayetinde Ağır Ceza

19.02.2026 13:51
Gazipaşa'da diş hekimi cinayetiyle ilgili eşi ve sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde diş hekiminin evinde ölü bulunmasına ilişkin yargılanan maktulün eşi ve diğer sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ayşe Gül Kalaycı ve Mehmet Kırıcı ile taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık Kalaycı, üzerlerine atılı suçu işlemediğini öne sürerek, "Olayla ilgili hiçbir ilgim ve alakam yoktur. Benim hiçbir suçum yokken iki yıldır cezaevindeyim. Çocuklarım mağdurdur. Tahliyemi ve ardından da beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Mehmet Kırıcı da adil yargılanmadığını iddia ederek, suçsuz olduğunu savundu.

Suçluyu bulmaya çalışırken suçun üzerine yıkılmaya çalışıldığını ileri süren Kırıcı, "Beni günah keçisi seçmişler. Benim bu ölümle alakam yoktur. Hakkımda iftira atılmıştır, üzerime atılı suçu ben işlemedim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kalaycı ve Kırıcı'ya "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Diş hekimi Mustafa Kalaycı'nın 7 Ocak 2024'te İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'ndeki apartman dairesinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan eşi Ayşe Gül Kalaycı ile Mehmet Kırıcı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

