Diş Hekimliği Sınavı Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 26 Nisan'da yapılacak, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 1. Dönem) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026- STS Diş Hekimliği 1. Dönem) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 17 Mart'a kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi ya da??????? ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2026-DUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.
