(ANKARA) - Türk Dişhekimleri Birliği, Atama Kurasına ilişkin "Meslektaşlarımızın geleceklerini doğrudan etkileyen, binlerce dişhekiminin umutla beklediği bir kura sürecinde; kazanan kişinin kimliğinin gizlenmesi ya da 'sehven' dahi olsa sistemde böyle bir ibareyle ilan edilmesi, kamusal denetim mekanizmasını ortadan kaldırmakta ve 'adrese teslim atama' şüphelerini güçlendirmektedir. Devlet ciddiyeti ve kamu yönetimi etiğiyle bağdaşmayan bu tablo, atama süreçlerinin güvenilirliğine ağır bir darbe vurmuştur. Sağlık Bakanlığı'nı derhal açıklama yapmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Türk Dişhekimleri Birliği, Atama Kurasına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

"T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen '2026 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası' sonuç listesinde yer alan bir atama satırında, yerleşen dişhekiminin ad ve soyad bilgisi yerine 'iş yeri' ifadesinin yazılmış olması, dişhekimliği camiasında ve kamuoyunda haklı bir infial ve derin bir güvensizlik yaratmıştır.

Kamu adına yürütülen tüm atama süreçlerinin temel dayanağı şeffaflık, eşitlik, denetlenebilirlik ve hukuki güvenlik ilkeleridir. Meslektaşlarımızın geleceklerini doğrudan etkileyen, binlerce dişhekiminin umutla beklediği bir kura sürecinde; kazanan kişinin kimliğinin gizlenmesi ya da "sehven" dahi olsa sistemde böyle bir ibareyle ilan edilmesi, kamusal denetim mekanizmasını ortadan kaldırmakta ve 'adrese teslim atama' şüphelerini güçlendirmektedir. Bu durum basit bir yazım hatası olarak geçiştirilemez. Devlet ciddiyeti ve kamu yönetimi etiğiyle bağdaşmayan bu tablo, atama süreçlerinin güvenilirliğine ağır bir darbe vurmuştur.

Sağlık Bakanlığı'nı derhal açıklama yapmaya davet ediyoruz. Meslektaşlarımızın emeğinin ve Anayasal eşitlik hakkının zedelenmesine sessiz kalmayacağımızı; konunun hukuki ve idari anlamda sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."