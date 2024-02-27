Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, BM Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, BM Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, BM Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi. Yıldız, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55. Oturumu kapsamındaki Yüksek Düzeyli Oturuma katılmak üzere Cenevre'de olduklarını belirtti ve Pedersen ile Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

27.02.2024 12:14
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi.

Yıldız, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55. Oturumu kapsamındaki Yüksek Düzeyli Oturuma katılmak üzere Cenevre'deyiz." ifadesini kullandı.

Burada Pedersen ile bir araya geldiklerini kaydeden Yıldız, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Suriye, İnsan Hakları, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, BM Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü - Son Dakika

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