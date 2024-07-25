Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Sadık Ahmet'in ölümünün 29. yılında anma törenine katıldı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Sadık Ahmet'in ölümünün 29'uncu yılında Gümülcine'de düzenlenen anma törenine katıldı. Büyükelçi Bozay, Yunanistan makamları tarafından Batı Trakya'daki dört Türk azınlık ilkokulunun kapatıldığını hatırlatarak, bu uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Bozay, Batı Trakya Türk toplumunun lideri ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Ahmet'in ölümünün 29'uncu yılında düzenlenen anma törenine katılmak üzere dün Gümülcine'yi ziyaret etti.

Gümülcine'deki Kahveci Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde konuşan Bozay, Lozan Barış Antlaşması'nın uygulanmasını titizlikle takip ettiklerini kaydetti. Bozay, Batı Trakya Türk azınlığının antlaşmadan doğan haklarının teslimi mücadelesinin takipçisi ve Batı Trakya Türkleri'nin yanında olunacağını belirtti.

Azınlığın kendi kimliğini korumasında azınlık eğitiminin de önemli bir yeri bulunduğunu ifade eden Bozay, Yunan makamları tarafından öğrenci azlığı bahane gösterilerek Batı Trakya'daki dört Türk azınlık ilkokulunun daha kapatıldığını hatırlattı. Büyükelçi Bozay, bu uygulamalardan vazgeçilmesi ve azınlık okullarının sorunlarının giderilmesi için olumlu adımlar atılması gerektiğini söyledi. Bozay, Türkiye'nin, Batı Trakya Türk azınlığın durumunun iyileşmesi ve sorunlarının çözülmesi için tüm platformlarda adım atmayı sürdüreceğini kaydetti.

Bozay, Gümülcine'de Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle de bir araya geldi, Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesi'ni ziyaret etti.