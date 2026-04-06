Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Sudan'ı ziyaret edecek

06.04.2026 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, 6-7 Nisan'da Sudan'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, bugün Port Sudan'da, Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya ile Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Müsteşarı Muawiya Osman'ın eş başkanlıklarında siyasi istişarelerin dokuzuncu toplantısının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İstişarelerde, Türkiye ve Sudan arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliği alanlarının, Sudan'daki durumun ve bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

Ziyaret sırasında Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya'nın, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar tarafından kabul edilmesi ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem ile görüşmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra Kulaklıkaya, Sudan ve bölge için önemi haiz ve Türkiye tarihinde yeri bulunan Savakin Adası'nı ziyaret edecek.

Türkiye-Sudan ikili ilişkileri

Türkiye ve Sudan arasındaki ilişkiler dostluk temelinde ve işbirliğinin geliştirilmesi iradesini esas alan bir anlayışla yürütülüyor.

Türkiye'nin Sudan ile derin tarihi ve kültürel bağları ilişkilerin çok boyutlu gelişimine katkı sağlayan faktörler arasında yer alıyor.

Sudan'ın birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması Türkiye için büyük önem taşırken Türkiye, 15 Nisan 2023'te Sudan'da başlayan çatışmalara barışçı ve kalıcı bir çözüm getirilmesinin bölgesel ve küresel istikrarın sağlanması bakımından zaruri olduğunu değerlendiriyor.

Bu çerçevede Türkiye, Sudan'da istikrarın sağlanması, kalıcı bir barışın tesis edilmesi ve insani krize çözüm bulunması için diplomatik çabalarını sürdürmekte ve Sudan halkının acılarını hafifletmek için insani yardımlarına devam ediyor.

Sudan'daki çatışma ortamına rağmen iki ülke arasındaki üst düzeyli temaslar sürüyor.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan 25 Aralık 2025'te Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşmüştü.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, Sudan, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 14:51:20. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.