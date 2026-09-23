Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, BM'de ev sahibi ülkelere destek çağrısı yaptı - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, BM'de ev sahibi ülkelere destek çağrısı yaptı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, BM\'de ev sahibi ülkelere destek çağrısı yaptı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen etkinlikte mültecilerin korunmasının uluslararası sorumluluk olduğunu vurguladı. 1951 Sözleşmesi'nin 75. yılı etkinliğinde Özel, ev sahibi ülkelere daha fazla destek istedi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı H. Ali Özel, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen etkinlikte, mültecilerin korunmasının uluslararası bir sorumluluk olduğunu belirterek, bu sorumluluğun adil paylaşılması ve ev sahibi ülkelere daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Özel, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme'nin 75. yılı dolayısıyla düzenlenen yüksek düzeyli etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, Özel'in konuşmasında Türkiye'nin sözleşmeye verdiği desteği yinelediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Yardımcımız Özel, hitabında, Türkiye'nin Sözleşme'ye verdiği desteği yineleyerek, mültecilerin korunmasının uluslararası sorumluluk olduğunu ve bu sorumluluğun adil paylaşılması gerektiğini, bu kapsamda uluslararası toplumun ev sahibi ülkelerle daha fazla dayanışma sergilemesine ihtiyaç bulunduğunu vurguladı."

Kaynak: ANKA
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