Dışişleri Bakanı Fidan, devrimci lider Bolivar'ın anıt mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, devrimci lider Bolivar'ın anıt mezarını ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Fidan, devrimci lider Bolivar\'ın anıt mezarını ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta devrimci lider Simon Bolivar'ın anıt mezarını ziyaret etti. Bolivar, Güney Amerika ülkelerini İspanyol sömürgesinden kurtaran ve Büyük Kolombiya Cumhuriyeti'ni kuran bir liderdir.

24.02.2024 22:38
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- Dışişleri Bakanı Fidan, devrimci lider Bolivar'ın anıt mezarını ziyaret etti

KARAKAS - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta devrimci lider Simon Bolivar'ın anıt mezarını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Güney Amerika ülkesi Venezuela'da temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Karakas'ta devrimci lider Simon Bolivar'ın anıt mezarını ziyaret etti.

Güney Amerikalı devrimci lider Simon Bolivar, Venezuela, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Bolivya'yı da içine alan Büyük Kolombiya Cumhuriyeti'ni İspanyol sömürgesinden kurtardı. Bağımsızlık hareketinin siyasi ve askeri lideri olan Bolivar, Büyük Kolombiya'nın ilk başkanı oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan, devrimci lider Bolivar'ın anıt mezarını ziyaret etti - Son Dakika

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