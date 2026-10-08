Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Anlaşması'nın saldırı anlaşması olmadığını söyledi

Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Anlaşması'nın saldırı anlaşması olmadığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Anlaşması'na ilişkin konuştu. Fidan, anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman savunması için yanında olunacağını, bunun saldırı anlaşması olmadığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Fidan: " (Mekke Anlaşması) Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil"
Kaynak: AA
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