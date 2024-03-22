Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüşerek, Moskova'daki terör saldırısını kınadı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonrasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Fidan, terör saldırısını kınayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk halkının Rusya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede bulunan sokak kedisi ve yavruları vahşice öldürüldü. Apartman sakinleri, 6 yavrunun boynunun kesildiğini, anne kedinin ise kuyruğunun kesildiğini görünce şok oldu. Polis ekipleri olayı araştırmak için çalışma başlattı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Tugay Kaya idaresindeki motosiklet, karşıya geçmek isteyen Süleyman Göçeroğlu'na çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Alanya Alaeddin Keykubat Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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