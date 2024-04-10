Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsmail Haniye\'ye başsağlığı diledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'yle telefonda görüşerek İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden üç oğlu ve üç torunu için başsağlığı diledi.
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin üç oğlu ve üç torunu İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'yle telefonda görüştü. Dışişleri kaynaklarına göre, Fidan, üç oğlu ve üç torununu kaybeden Haniye'ye başsağlığı dileklerini iletti.
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ramazan Balta'nın kullandığı otomobil ile diğer bir otomobil çarpıştı. Kazada, Ramazan Balta hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve sıkışan yaralılar kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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