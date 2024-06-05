Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi\'nde görüşmeler yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge ziyareti kapsamında, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri Ma Şingrui ve Bölge Valisi Erkin Tuniyaz ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Sincan Uygur Özerk Bölgesi ziyareti sırasında, Ma ve Tuniyaz ile görüştüğü belirtildi.

Paylaşımda, görüşmelere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.