Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi\'nde görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge ziyareti kapsamında, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri Ma Şingrui ve Bölge Valisi Erkin Tuniyaz ile görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Sincan Uygur Özerk Bölgesi ziyareti sırasında, Ma ve Tuniyaz ile görüştüğü belirtildi.
Paylaşımda, görüşmelere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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