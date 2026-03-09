Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Görüşmeler

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, bölgede devam eden savaşın ortaya çıkardığı riskler değerlendirildi ve üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilen saldırılar ele alındı.
