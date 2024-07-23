Dışişleri Bakanlığı\'ndan Etiyopya\'ya başsağlığı mesajı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Etiyopya'daki yoğun yağışlar nedeniyle toprak kaymasında 200'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Etiyopya halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Şiddetli yağışların vurduğu Etiyopya'nın güneyinde meydana gelen toprak kaymalarında en az 200 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı olaya ilişkin başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Etiyopya'da yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Etiyopya halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."