Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Kınama

18.05.2026 13:10
Bakanlık, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesini kınadı ve uluslararası dayanışma çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınadı.

Bakanlık, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan müdahale hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. Söz konusu filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşı bulunmaktadır. İsrail'in saldırıları ve sindirme politikaları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in, müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerektiği vurgulanan açıklamada, filoda bulunan Türk vatandaşlarının güvenli şekilde Türkiye'ye dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulduğu ve diğer ülkelerle işbirliği halinde sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplum, gecikmeksizin ortak ve kararlı tutum almaya davet edildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

