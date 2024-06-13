Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) teknenin batması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, KDC'deki Kwa Nehri'nde bir teknenin batması sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.
KDC'nin Mai-Ndombe eyaletinde 11 Haziran'da batan teknede bulunan 271 yolcudan 80'inin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanlığı'ndan KDC'deki Tekne Kazası İçin Taziye Mesajı - Son Dakika
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