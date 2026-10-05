Dışişleri Bakanlığı, Nijerya\'daki askeri uçak kazası için taziye mesajı yayımladı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Ondo eyaletinde meydana gelen askeri uçak kazasında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada, "Nijerya'nın Ondo eyaletinde bugün (5 Ekim) askeri bir uçağın düşmesi sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.