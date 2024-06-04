Dışişleri Bakanlığı, Uruguay'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasayı reddetti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Uruguay'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasayı reddetti

Dışişleri Bakanlığı, Uruguay\'ın 1915 olaylarını \'soykırım\' olarak tanıyan yasayı reddetti

Dışişleri Bakanlığı, Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasayı reddediyor ve kınıyoruz. Söz konusu yasa başta 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukukun hilafınadır ve yok hükmündedir.

04.06.2024 19:24
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, "Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasayı reddediyor ve kınıyoruz. Söz konusu yasa başta 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukukun hilafınadır ve yok hükmündedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Uruguay Parlamentosu'nun kabul ettiği ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasayı reddettiklerini açıkladı. Bakanlığın yazılı açıklaması şöyle:

"Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasayı reddediyor ve kınıyoruz. Söz konusu yasa başta 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukukun hilafınadır ve yok hükmündedir. Yasama organlarının ve siyasilerin tartışmalı tarihi konularda hüküm verme yetkisi yoktur. Uruguay Parlamentosunun ve Hükümetinin yerel siyasi hesaplarına tarihi çarpıtarak ulaşmaya çalışması kabul edilemez. "

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, Uruguay'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasayı reddetti - Son Dakika

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