Dışişleri, İsrail'in Suriye'deki sözde Sufa 53 hattındaki oldu bittilerini kınadı

Dışişleri, İsrail'in Suriye'deki sözde Sufa 53 hattındaki oldu bittilerini kınadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki sözde Sufa 53 hattında yürüttüğü çalışmaları yeniden başlatmasını ve bu yolla yeni oldu bittiler yaratma faaliyetini en güçlü ifadelerle kınadı. Bakanlık, bu çalışmaların yeni oldu bittiler yaratma faaliyeti olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in, Suriye'deki sözde Sufa 53 hattındaki çalışmaları yeniden başlatarak yeni oldu bittiler yaratma faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz
Kaynak: AA
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