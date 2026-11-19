(ANKARA) - DİSK'ten 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele, Birlik ve Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, 2026 yılının 10 ayında 245 kadının öldürüldüğü, 273 kadının şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği kaydedildi. Açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadele için ILO sözleşmelerinin onaylanması, İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesi, kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kamusal bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması çağrısında bulunuldu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) sosyal medya hesabından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele, Birlik ve Dayanışma Günü'ne ilişkin açıklamada yapıldı.

Açıkalamada, 2026 yılının 10 ayında en az 245 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü, 273 kadının ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği belirtildi. Ekim ayında öldürülen kadınların yüzde 15'inin koruma tedbiri altında olduğuna işaret edilerek, kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle bağlantılı olduğu savunuldu.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı, eşitlik politikaları yerine aile odaklı politikaların öne çıkarılması, failler hakkında uygulanan iyi hal ve haksız tahrik indirimleri ile kadın istihdamına yönelik politikalar eleştirilen açıklamada, bu uygulamaların kadınların toplumsal yaşamdaki konumunu ve ekonomik bağımsızlığını olumsuz etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, Meclis'te görüşülen 2027 yılı bütçesine de değinilerek, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla yürütülen "Kadının Güçlenmesi" programına ayrılan kaynağın yetersiz olduğu savunularak, programa 2027 bütçesinin on binde 4'ü oranında kaynak ayrıldığı, faize bu miktarın 359 katı, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" programına ise yaklaşık üç katı kaynak ayrıldığı belirtildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde yalnızca 86 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) bulunduğu ifade edilen açıklamada, kadın istihdamına yönelik kaynakların artırılması gerektiği vurgulandı. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan kısmi süreli, çağrı üzerine ve güvencesiz çalışma modellerinin kadın emeğinin koşullarını olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Ayrıca kamusal kreş yatırımlarının yetersizliği nedeniyle bakım sorumluluğunun büyük ölçüde kadınların üzerinde kaldığı kaydedildi.

"EV İŞÇİLERİ İŞ KANUNU KAPSAMINA ALINSIN, ILO 189 ONAYLANSIN"

"Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadınları şiddete karşı savunmasız bırakır, kadınları güvencesizliğe, şiddete iten politikalarınızı kabul etmiyoruz. Öte yandan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 190 sayılı İşyerlerinde Şiddet ve Taciz Sözleşmesi beş yıldır onaylanmıyor. Ama iktidarın onaylamadığını biz örgütlü gücümüzle işyerlerine taşıyor, ILO 190'ın koruyucu ve denetleyici maddelerini toplu iş sözleşmelerimize dahil ediyoruz" denilen açıklamada, şu talepler sıralandı:

"ILO 190 onaylansın, İstanbul Sözleşmesi'ne dönülsün, 6284 sayılı Kanun eksiksiz uygulansın. Bütçe toplumsal cinsiyete duyarlı hazırlansın; kaynak kadının eşitliğine ayrılsın. Her ilçede Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve yeterli kapasitede kadın konukevi açılsın. Kamusal ve ücretsiz kreş ve bakım merkezleri kurulsun. Kadınlar güvencesiz, esnek çalışmaya itilmesin; nafaka hakkı korunsun. Bağlayıcı bir sıcaklık eşiği getirilsin, mevsimlik tarım işçileri de korunsun. Ev işçileri İş Kanunu kapsamına alınsın, ILO 189 onaylansın."