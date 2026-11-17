(ANKARA) - DİSK Basın-İş tarafından Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Sözcü TV'ye kayyum atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik vurulan ağır bir darbedir, asla kabul edilemez" açıklaması yapıldı.

DİSK Basın-İş'in sosyal medya heabından Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözcü TV'ye kayyum atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik vurulan ağır bir darbedir, asla kabul edilemez. Geçmişte farklı medya kuruluşlarında yaşanan hukuksuz uygulamaların bugün Sözcü TV'de tekrarlanması, ülkemizde basın alanındaki güvencesizliğin ve keyfiliğin ne denli derinleştiğini gözler önüne sermektedir.

Bu karar sadece bir ekranı karartmakla kalmamış; arka plandaki teknik ekipten habercilere kadar yüzlerce basın emekçisinin emeğini, ekmeğini ve geleceğini de belirsizliğe sürüklemiştir. Bu zor süreçte Sözcü TV'nin tüm emekçileriyle omuz omuza olduğumuzu vurguluyoruz. Demokrasinin ve özgür basın mücadelesinin en temel şartı olan haber alma hakkına ve meslektaşlarımızın haklı mücadelesine tüm kamuoyunu sahip çıkmaya çağırıyoruz."