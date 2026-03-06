DİSK'ten 8 Mart Eylemi - Son Dakika
DİSK'ten 8 Mart Eylemi

06.03.2026 16:25
DİSK Kadın Komisyonu, eşit ücret ve istihdam talepleriyle 8 Mart'ta basın açıklaması yaptı.

(ANKARA) - DİSK Kadın Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kadınların istihdamda, ücrette ve çalışma koşullarında ciddi eşitsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirterek "Eşdeğer işe eşit ücret hala en temel taleplerimizden biridir" dedi.

DİSK Kadın Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. DİSK'li kadınlar, "Eşitlik için tut elimden örgütlen" çağrısında bulundu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 8 Mart'ın kadınların emeği, eşitliği ve özgürlüğü için verilen tarihsel mücadelenin simgesi olduğunu belirterek,"8 Mart yalnızca bir anma günü değil; sömürüye, eşitsizliğe, şiddete ve ayrımcılığa karşı haklarımız için mücadele etme günüdür" diye konuştu.

Savaşların ve çatışmaların en ağır yükünü kadınların taşıdığını ifade eden Çerkezoğlu, savaşların yaşamları yıktığını, yoksulluğu derinleştirdiğini ve kadınların hayatlarını daha güvencesiz hale getirdiğini söyledi. Çerkezoğlu, bu nedenle barış talebinin kadınların en temel taleplerinden biri olduğunu vurgulayarak, İran ve Filistin başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde savaş ve işgal koşullarında yaşam mücadelesi veren kadınlarla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Kadınların yaşamın her alanında eşitsizlik ve ayrımcılıkla karşı karşıya olduğunu dile getiren Çerkezoğlu, Türkiye'de kadın istihdam oranının erkeklere kıyasla çok düşük olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, Türkiye'de her 10 kadından yalnızca 3'ünün istihdamda olduğunu, kadın istihdam oranının yüzde 32 civarında seyrederken erkeklerde bu oranın yüzde 66'nın üzerinde olduğunu aktardı.

Kadınların erkeklere kıyasla daha düşük ücretlerle, daha güvencesiz ve esnek çalışma koşullarında istihdam edildiğini kaydeden Çerkezoğlu, çalışan kadınların yaklaşık yüzde 30'unun kayıt dışı çalıştırıldığını, özellikle kısmi zamanlı işlerde güvencesizlik oranının yüzde 60'lara kadar çıktığını ifade etti.

"Eşdeğer işe eşit ücret hala en temel taleplerimizden biridir" diyen Çerkezoğlu, kadınların aynı nitelik ve sorumluluk düzeyindeki işleri yapmalarına rağmen daha düşük ücret almalarının kabul edilemez bir ayrımcılık olduğunu vurguladı."

Ev içi ve bakım emeğinin kamusal bir sorumluluk olmaktan çıkarılarak kadınların "doğal görevi" gibi sunulduğuna işaret eden Çerkezoğlu, kreş hakkının yaygınlaştırılmaması ve bakım hizmetlerinin kamusal olarak desteklenmemesinin kadınları düşük ücretli işlere ya da işgücünün dışına ittiğini söyledi. Türkiye'de 21,5 milyon kadının işgücüne dahil olmadığını ifade eden Çerkezoğlu, milyonlarca kadının ev içi bakım yükümlülükleri nedeniyle çalışma yaşamının dışında kaldığını belirtti.

DİSK'in 8 Mart taleplerini ise DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya açıkladı. Kaya, 8 Mart'ın tarihsel mirasının hakların mücadeleyle kazanıldığını gösterdiğini, eşitliğin ancak örgütlü mücadeleyle mümkün olacağını söyledi. Türkiye'de her 10 kadın işçiden yalnızca birinin sendika üyesi olduğuna dikkati çeken Kaya, kayıt dışı istihdam da hesaba katıldığında gerçek sendikalaşma oranının yüzde 7'ye kadar düştüğünü ifade etti.

"Kadın cinayetleri ve toplumsal cinsiyet temelli suçlarda iyi hal ve tahrik indirimi gibi uygulamalardan vazgeçilmeli"

Kaya, DİSK'in taleplerini şöyle sıraladı:

"İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa etkin biçimde uygulanmalıdır. ILO'nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi Türkiye tarafından onaylanmalı ve uygulanmalıdır. Kadın cinayetleri ve toplumsal cinsiyet temelli suçlarda iyi hal ve tahrik indirimi gibi uygulamalardan vazgeçilmelidir. Kadın istihdamını artırmak için esnek çalışma yerine tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalıdır. Kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından açılarak herkesin ücretsiz yararlanabileceği bir hak haline getirilmelidir. Kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın çalışan ebeveynlere dönüşümlü ve eşit şekilde ücretli izin verilmelidir."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

