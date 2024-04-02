DİSK'ten Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a mazbata tepkisi

Güncel

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmemesine bir tepki de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (DİSK) geldi. DİSK açıklamasında " Van halkının iradesiyle seçilmiş belediye başkanının yerine başka bir adaya mazbata verilmesi demokrasiye ve halk iradesine karşı kurulmuş bir tuzaktır" denildi.

DİSK'İN sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Tüm yasal süreçleri yerine getirerek adaylık sürecini tamamlamış, YSK tarafından adaylığı onaylanmış ve nihayetinde Van halkının iradesiyle seçilmiş belediye başkanının yerine başka bir adaya mazbata verilmesi demokrasiye ve halk iradesine karşı kurulmuş bir tuzaktır. Sadece Van halkının değil bu ülkenin tüm yurttaşlarının seçme ve seçilme hakkını ve hukuk devletini tehdit eden bu tehlikeli girişimden derhal vazgeçilmesini, halkın iradesine saygı duyulmasını bekliyoruz"