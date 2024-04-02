Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmemesine bir tepki de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (DİSK) geldi. DİSK açıklamasında " Van halkının iradesiyle seçilmiş belediye başkanının yerine başka bir adaya mazbata verilmesi demokrasiye ve halk iradesine karşı kurulmuş bir tuzaktır" denildi.
DİSK'İN sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Tüm yasal süreçleri yerine getirerek adaylık sürecini tamamlamış, YSK tarafından adaylığı onaylanmış ve nihayetinde Van halkının iradesiyle seçilmiş belediye başkanının yerine başka bir adaya mazbata verilmesi demokrasiye ve halk iradesine karşı kurulmuş bir tuzaktır. Sadece Van halkının değil bu ülkenin tüm yurttaşlarının seçme ve seçilme hakkını ve hukuk devletini tehdit eden bu tehlikeli girişimden derhal vazgeçilmesini, halkın iradesine saygı duyulmasını bekliyoruz"
Son Dakika › Güncel › DİSK'ten Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a mazbata tepkisi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.' ifadelerini kullandı.
Kocaeli'de toplu taşımacılık yapılan midibüste yolculara kötü davranan şoförünün ehliyetine el konuldu, araç da bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. Şoför, bir kadının bebek arabasını katlamasını istemesi üzerine çıkan tartışma ve telefonla konuştuğu için uyarılan bir yolcuyla yaşadığı tartışma sonrasında polis ekipleri tarafından işlem başlatıldı.
İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, İngilizlerin de dahil olduğu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) çalışanlarının Gazze'de öldürülmesiyle ilgili olarak ülkesinin İsrail'e sağladığı silahların kullanılıp kullanılmadığının soruşturulmasını talep etti. Burgon, İngiltere Dışişleri Bakanı'na yazdığı mektupta, İngiltere'nin İsrail'e verdiği askeri ihracat lisanslarının derhal soruşturulması gerektiğini belirtti. Burgon ayrıca, İngiltere'nin Gazze'ye yapılan saldırılarda kullanılan F-35 uçağı bileşenlerinin yaklaşık yüzde 15'ini sağladığını vurguladı.
Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıkan yangında, saat 13.00 sıralarında 29 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye kaynaklarına göre, gece kulübünde yapılan ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında tüp patlaması yaşandı ve elyaf malzemeler tutuştu. Mekanın tek kapısı olduğu öğrenilirken, içeride mahsur kalanların çoğu dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?