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DİSK, TÜİK'in Enflasyon Listesini Açıklamasını İstiyor - Son Dakika
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DİSK, TÜİK'in Enflasyon Listesini Açıklamasını İstiyor

DİSK, kesinleşen mahkeme kararlarına dayanarak TÜİK Başkanlığı'nın Haziran 2022'de durdurduğu enflasyona esas madde fiyat listesini açıklamasını talep ediyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜİK'e 2 Nisan 2024'te idare mahkemesi kararını uygulaması için başvuruda bulunduklarını belirtti. DİSK, TÜİK'in yargı kararlarını çiğnememesi gerektiğini vurgulayarak, TÜİK Başkanı'nı uyarıyor.

03.04.2024 10:00  Güncelleme: 10:02
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DİSK, kesinleşen mahkeme kararlarına dikkat çekerek TÜİK Başkanlığı'nın Haziran 2022'de durdurduğu enflasyona esas madde fiyat listesini açıklamak zorunda olduğunu duyurdu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu bir açıklama yaptı. Açıklamada kesinleşen yargı kararının ardından, TÜİK'e 2 Nisan 2024'te idare mahkemesi kararını uygulaması için talepte bulunulduğu belirtildi.

"MAHKEME KARARLARI TÜİK BAŞKANLIĞI DAHİL HERKESİ BAĞLAR"

DİSK'ten yapılan yazılı açıklamada "TÜİK'in Haziran 2022'de enflasyona esas madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçmesi üzerine TÜİK'e karşı açtığımız davayı kazandık ve bakanlık ile TÜİK tarafından temyiz edilen karar kesinleşti. İstinaf tarafından da onanan yargı kararı gereği TÜİK madde fiyat listesini yeniden yayımlamak zorunda. TÜİK Başkanlığı yargı kararlarını çiğneme yeri değildir. Anayasa'nın 138. maddesi gereği, mahkeme kararları TÜİK Başkanlığı dahil herkesi bağlar" denildi.

Kesinleşen yargı kararının ardından, TÜİK'e 2 Nisan 2024'te idare mahkemesi kararını uygulaması için talepte bulunulduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK Başkanlığının denediği bütün yollar tükendi. Yargı kararı kesinleşti. Anayasa'nın 138. maddesi son derece açıktır. "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. TÜİK Başkanlığı yargı kararlarına uymayarak suç işlemektedir. Yargı kararlarını geciktirmek veya uygulamamak ceza hukuku açısından da ciddi bir suçtur. Kararının uygulanmasına engel olanlar kişisel olarak da sorumludur. TÜİK Başkanı'nı uyarıyoruz: Yargı kararlarının gereğini yerine getiririniz! Bir kamu kurumu olan TÜİK'in Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarına karşı ayak diremesi, bunların uygulanmasını geciktirmesi düşünülemez"

Kaynak: ANKA

Arzu Çerkezoğlu, Yargı, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİSK, TÜİK'in Enflasyon Listesini Açıklamasını İstiyor - Son Dakika

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