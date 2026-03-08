DİSKİ\'den Kadınlar Günü Videosu

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla video klip hazırlandı.

DİSKİ'den yapılan açıklamada, DİSKİ Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve İletişim Şube Müdürlüğü Basın Birimi tarafından hazırlanan videoyla kentin içme suyu yolculuğunun kadın emeği üzerinden anlatıldığı belirtildi.

Kente ulaşan içme suyunun kaynaktan vatandaşların musluklarına kadar uzanan yolculuğunun kadın çalışanların emeği üzerinden ele alındığı "Bir Şehri Uyandıran Kadınlar" başlığıyla video klip hazırlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filmde, içme suyunun Dicle havzasındaki kaynaklardan başlayarak arıtma tesisleri, laboratuvarlar ve şehir şebekesi üzerinden vatandaşlara ulaştığı süreç anlatılırken, bu yolculuğun her aşamasında görev alan kadın çalışanların günlük emeği sinematik bir anlatımla aktarılıyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan video çalışması, su hizmetlerinin yalnızca teknik bir altyapı süreci değil, aynı zamanda emek, sorumluluk ve dayanışma gerektiren bir kamu hizmeti olduğuna dikkat çekiyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yayımlanan çalışma ile kadınların kent yaşamının sürdürülebilirliğine sağladığı katkının görünür kılınması hedefleniyor."