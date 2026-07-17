Distoni Hastası Fatih\'in Mücadelesi

İZMİR'de yaşayan ve 8 yaşında distoni teşhisi konulan Fatih Mehmet Kuran (30), yıllardır süren tedavi sürecine ve yaşadığı zorluklara rağmen çalışma hayatından vazgeçmedi. Tek başına yaşamını sürdüren Kuran, "Hem hastalığa dikkat çekmek hem de benim gibi mücadele eden hastalara umut olmak istiyorum" dedi.

Fatih Mehmet Kuran'a 8 yaşındayken el titremesi ve konuşma güçlüğü şikayetleriyle Afyonkarahisar'da başvurduğu bir hastanede yapılan tetkikler sonucu nörolojik bir hareket bozukluğu olan distoni teşhisi konuldu. Uzun yıllar ilaç tedavisi gören Kuran'a, 2018 yılında Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'nde beyin pili takıldı. Ancak tedaviden beklenen sonuç alınamadı. Tedavisine Ege Üniversitesi Hastanesi'nde devam edebilmek için 4 yıl önce İzmir'e taşınan Kuran, yaşam mücadelesini tek başına sürdürüyor.

Fatih Mehmet Kuran, iş hayatında yaşadığı zorluklara rağmen tek başına yaşamını sürdürdüğünü söyleyerek, "Distoni hastalığı yeterince bilinmiyor. Parkinson ile karıştırıyorlar. Amacım Distoni hastalığının, tanınmasını sağlamak. Hatta sanal medya hesabım var ve insanlara farkındalık kazandırabilmek için yaptıklarımı paylaşıyorum. Hem hastalığa dikkat çekmek hem de benim gibi mücadele eden hastalara umut olmak istiyorum. Ayrıca önüme gelen her fırsatı değerlendirmek kendime iyi gelen her şeyi yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'KİMSEYE MUHTAÇ OLMAMAK İÇİN ÇALIŞMAK İSTİYORUM'

Her iki elinde titreme olduğunu ve bu nedenle çayını dahi pipetle içtiğini belirten Kuran, "İnce motor hareketleri yaparken zorlanıyorum. Günlük işlerimi yapabiliyorum ama zorlandığım kısımlar da oluyor. Normal kişiler gibi hızlı ve vaktinde yapamıyorum. Bu hastalığı yenmek için uzun senelerdir tedavi görüyorum. Şu an kasiyer ve reyon görevlisi olarak bir zincir markette çalışıyorum. Ama ince motor hareketlerim zayıf olduğu için ellerde titreme var. Biraz güçlük çekiyorum. İşverenler bu hastalığı tam olarak bilmediği için iş bulmakta zorlanıyorum. Ancak yine de pes etmedim mücadele etmeye devam ediyorum, çalışmayı seviyorum. Kendi ayaklarımın üstünde durmak, kimseye muhtaç olmamak için çalışmak istiyorum" diye konuştu.