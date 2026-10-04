Divriği'de 11 aylık bebek için yapay zeka destekli İHA ve 40 personelle arama sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Divriği'de 11 aylık bebek için yapay zeka destekli İHA ve 40 personelle arama sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık bebeğin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. İncedere Yaylası'nda 40 personel ve 6 araçla arama sürüyor, yapay zeka destekli İHA kullanılıyor; olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alınmıştı, bazıları tutuklanmıştı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesindeki aramalarda 40 personel ve 6 araç görev alıyor.

Öte yandan, bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

Olay

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı (41) ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 1 veteriner hekim ile A.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Elif Balıkçı, babası Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmış, K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği ilçesine getirilen M.K. de cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde, kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmiş, baba ise suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

Kaynak: AA
İhlas Haber AjansıYapay Zeka3. SayfaDivriğiGüncelBebekSivasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’de milyonlar kullanıyor Abonelik ücretlerine dev zam geldi Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu 27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Hava bir anda değişecek Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek
Ceyda Düvenci’nin son hali dikkat çekti “Evlilik yaramış“ Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! "Evlilik yaramış"
13:56
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı “No Make Up“ notunu düştü
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı! "No Make Up" notunu düştü
13:55
Montella’nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu
Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
13:32
“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni
"Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
13:11
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
11:53
Rusya, Kiev’deki Kuzey Köprüsü’nü vurdu O anlar saniye saniye kamerada
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 14:22:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Divriği'de 11 aylık bebek için yapay zeka destekli İHA ve 40 personelle arama sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei