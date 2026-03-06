Diyanet Başkanı Arpaguş Batı Trakya'da

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Batı Trakya'nın İskeçe ve Gümülcine kentlerinde seçilmiş İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ve seçilmiş Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'i ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Ramazan ayı kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde Batı Trakya'nın İskeçe ve Gümülcine şehirlerinde resmi temaslarda bulundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kosova ve Kuzey Makedonya'daki temaslarının ardından Batı Trakya'ya geçen Başkan Arpaguş, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede Ramazan ayının manevi atmosferi, bölgedeki Müslümanların durumu ve dini hizmetler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretin ardından Şahin Köyü Camii'ne geçen Başkan Arpaguş, burada ikindi namazını kıldırdı ve namaz sonrası cemaate hitap etti. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Başkan Arpaguş, vatandaşlarla bir araya geldi."

İftarın ardından İskeçe'de programına devam eden Başkan Arpaguş, Karaçamlar Camii'nde akşam namazını kıldırdı. Ardından Çınar Camii'nde yatsı ve teravih namazlarını kıldıran Başkan Arpaguş, namaz sonrasında cemaate hitap ederek Ramazan ayının birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajlarına vurgu yaptı. Başkan Arpaguş, ertesi gün Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal'ı ziyaret ederek, temaslarını sürdürdü. Daha sonra Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'i ziyaret eden Başkan Arpaguş, dini hizmetler üzerine değerlendirmelerde bulundu."