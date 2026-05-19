Diyanet Başkanı Medine'de Hac Hizmetlerini İnceledi

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında Medine'de yürütülen hizmetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, hac ibadeti için ilk olarak Medine'ye gitti.

Burada yürütülen hac hizmetleriyle ilgili incelemelerde bulunan Arpaguş, Medine'de Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanlığı ile Medine Bölge Merkezi'ni ziyaret etti.

Arpaguş, ziyaretinde "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında, Medine Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Mehmet Zengin, Medine Havalimanı Ekip Başkanı Muammer Şahin, Kargo Ekip Başkanı Mehmet Şükrü Kılıç, Medine Bölge Sorumlusu Yaşar Bolat, Medine Acentalar Sorumlusu Ömer Erden, Medine Sağlık Ekibi Sorumlusu Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kayabaşı'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde, Arpaguş'a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Nazif Fethi Yalçınkaya, Riyad Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ramazan Muslu ve Cidde Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da eşlik etti.