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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kastamonu'da konuştu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kastamonu'da konuştu

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Kastamonu'da düzenlenen bir programda konuşma yaptı. İşliyen, dünyevileşme konusunda uyarılarda bulunarak, Müslümanların adaleti sağlamak ve merhameti egemen kılmak için çaba göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kastamonu\'da konuştu
23.12.2023 - 21:45,
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Kastamonu'da "İlim Hikmet Sofrası Cumartesi Sohbetleri" programına katıldı.

İşliyen, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı tarafından Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde düzenlenen programda, katılımcılara "dünyevileşme" konulu konferans verdi.

Doç. Dr. İşliyen, tarihin gördüğü en büyük zulümlerden birinin Filistin'de yaşandığını, bunu gerçekleştiren siyonistlerin hedefinde ise dünyadaki arzularını gerçekleştirme isteği olduğunu söyledi.

Müslümanları uyaran İşliyen, "Müslümanları bekleyen en büyük tehlike mal, makam, şöhret sevgisinin dinini bastırmasıdır. Kendimizi terbiye edemezsek, kendimizi denetleyemezsek Allah korusun, ayağımızın kaydığının farkına varamayız." dedi.

Ev dizaynından, yenilen içilenlere kadar dikkat edilmesi gerektiğini anlatan İşliyen, "Biz, gayrimüslim gibi dünyanın bütün keyif ve zevklerinin dibine kadar yaşandığı gibi yaşayacaksak, ahirette hiçbir cennet umudu olmaksızın nasıl cenneti umacağız?" ifadesini kullandı.

Müslümanların yapması gerekenleri sıralayan İşliyen, şunları kaydetti:

"Müslüman çalışacak, üretecek ama lüks, şatafat, yığmak, biriktirmek için değil, dünyada adaleti sağlamak, merhameti egemen kılmak, dünyanın bütün köşelerine 'La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah'ı ulaştırmak için imkanlarını seferber edecek. Harcayacaksa buraya harcayacak, verecekse buraya verecek. Yoksa yığmak, biriktirmek servetin esiri olmak, kısaca dünyevileşmek insanın dünyasını da ahiretini de bitirir. Dünyevileşmeden, dünyanın nimetlerinden istifade edebilmeyi nasip eylesin Rabb'im."

Programa, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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Kastamonu, Filistin, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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