Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camisi\'nde hutbe okudu ve cuma namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde hutbe okudu, cuma namazını kıldırdı.

Erbaş, hutbede, çocukların ve torunların elinden tutularak daha bir aşkla, coşkuyla camiye gidilmesini söyledi.

Cami hocalarından daha çok istifade edilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, şöyle konuştu:

"Camilerimizin mihraplarını, minberlerini, kürsülerini, minarelerini sesleriyle, sözleriyle, vaaz ve nasihatleriyle, cami dersleriyle, irşat faaliyetleriyle süsleyen, 90 bin civarında camimizde, 30 bin civarında Kur'an kursumuzda inanç, ibadet ve ahlaki konularda milletimizin sürekli hizmetinde olan 150 bine yakın hocamızdan Allah razı olsun. Onlar sadece camilerimizin değil, mahallelerimizin, beldelerimizin, şehirlerimizin manevi rehberleri. Onlar Peygamber varisidirler."

Erbaş, hocaların, milletin bütün fertlerine ilim, irfan, inanç, ibadet ve ahlak muamelat alanlarında yardımcı olacak çalışmalara dikkat ettiğini belirterek, milletin de cami içi ve cami dışı diyanet hizmetlerinde, irşat faaliyetlerinde gayret içerisinde olan hocalardan, özellikle bu mübarek üç aylarda daha çok yararlanmasını istedi.

"Cenabıhak bir daha bu şekilde üzücü olaylarla bizi karşılaştırmasın"

Hutbenin sonunda Erbaş, Filistin ve Gazze için dua etti.

Cuma namazının ardından Erbaş, Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Erbaş, çok üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, bıçaklı saldırıda yaralanan Fatih Camisi imamı Galip Usta ile Bilal Erdem için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayın yaşandığı gün 2024 Yılı Hac Protokolü'nü imzalamak için Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde olduğunu dile getiren Erbaş, "Mekke'de, Kabe'de hocamıza ve kardeşimize dualar ettik. Sabah itibarıyla İstanbul'a intikal ettim. Cenabıhak bir daha bu şekilde üzücü olaylarla bizi karşılaştırmasın. Cemaatimize her zaman birlik, beraberlik tavsiyesinde bulunuyoruz." diye konuştu.

Erbaş'a cuma namazında, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş eşlik etti.