Şehit Ahmet Şahan Kur'an Kursu Açıldı - Son Dakika
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Şehit Ahmet Şahan Kur'an Kursu Açıldı

Şehit Ahmet Şahan Kur\'an Kursu Açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın adını taşıyan 'Şehit Ahmet Şahan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi. Erbaş, şehitliğin önemli bir mertebe olduğunu vurgulayarak, bu kursın, şehit Ahmet Şahan'ın ismini yaşatacağını ve vatan sevgisiyle yetişen çocukların önemli değerler ile büyüyeceğini belirtti. Açılışta ayrıca Kastamonu Milletvekili Halil Uluay da, şehit Ahmet Şahan'ı rahmetle andı.

28.09.2024 19:16
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da "Şehit Ahmet Şahan 4-6 Yaş Kur'an Kursu"nun açılışına katıldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaparken, 1 Ağustos'ta saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan'ın adını taşıyan, "Şehit Ahmet Şahan 4-6 Yaş Kur'an Kursu" açıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şahan'ın ailesi ile bir süre sohbet ederek, kendilerine başsağlığı diledi.

Erbaş, buradaki konuşmasında, peygamberlikten sonra en büyük mertebenin şehitlik olduğunu söyledi.

Şehit Ahmet Şahan'ın isminin Kur'an kursunda yaşatılacağını dile getiren Erbaş, "Şehidimiz Ahmet Şahan kardeşimizin ismini, yaşatmak için Kur'an kursuna verdik. Kur'an-ı Kerim, şehitlerin ölmediğinden bahsediyor, 'Onlar diridirler, siz bilemezsiniz' diyor. İnşallah böyle güzel bir müessesenin ismi verildi ki o eğitim kurumunda şehitlik ve gazilik ruhuna sahip çocuklar yetişecek. Onlar, yarının gençleri olacak ve vatan sevgisi, Allah sevgisi, peygamber sevgisi, ezan ve bayrak sevgisiyle büyüyecekler." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay da şehit polis memuru Ahmet Şahan'ı bir kez daha rahmetle andıklarını belirterek, "Kastamonu'yu ilim ve edep şehri olarak tanımlıyoruz. Kastamonu'yu 17 bin evliyanın memleketi olarak biliyoruz. Kastamonu'ya vermiş olduğunuz destekten dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erbaş, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Şahan'ın yakınları ve vatandaşların katılımıyla "Şehit Ahmet Şahan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

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