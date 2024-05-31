Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Siyonistlere Sert Eleştiri - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Siyonistlere Sert Eleştiri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'tan Siyonistlere Sert Eleştiri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti hatırlatarak, siyonistlerin Gazze'de masumları katlettiğini ve soykırım yaptığını söyledi. Erbaş, ayrıca İslam'ın haramları konusunda uyarılarda bulunarak, insanların canına ve malına kastetmenin büyük günah olduğunu vurguladı.

31.05.2024 17:03
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de, "Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibi olur" ayetini hatırlatarak, "Bu evrensel ölçüye rağmen insanlıktan nasibini almamış siyonistler, dünyanın gözü önünde Gazze'de en büyük günahlardan birini işlemekte, kadın, çocuk, yaşlı demeden masumları katletmektedir." ifadesini kullandı.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde "Haram: Allah ile Kul Arasındaki En Büyük Engel" temalı hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

İslam'a göre helalin yapılmasına müsaade edilen söz, tutum ve davranışlar, haramın ise yapılması yasaklanan kötü ve çirkin şeyler olduğunu anımsatan Erbaş, "Dinimize göre helal ve haram belirleme yetkisi Allah'a ve O'nun izniyle peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e aittir. Hiçbir kişi helal ve haram sınırlarını kendi düşünce ve görüşüne göre daraltamaz veya genişletemez. Dinimizde helal dairesi oldukça geniştir. Haramlar ise sınırlı sayıdadır." diye konuştu.

"Dinimize göre insanların canı mukaddestir, dokunulmazdır"

Allah'ın haram kıldığı en büyük günahın şirk olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Haram olan diğer büyük bir günah da insanın canına ve malına kastetmek, şeref ve haysiyetine zarar vermektir. Dinimize göre insanların canı mukaddestir, dokunulmazdır. Kur'an-ı Kerim'de, 'Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibi olur' buyrulmaktadır. Bu evrensel ölçüye rağmen insanlıktan nasibini almamış siyonistler, dünyanın gözü önünde Gazze'de en büyük günahlardan birini işlemekte, kadın, çocuk, yaşlı demeden masumları katletmektedir, dünyanın gözü önünde soykırım yapmaktadır."

Filistin ve Gazze'ye destek çağrısında bulunan Erbaş, "Boykotlarımızla zalimlere karşı durmalıyız. Zalimlere destek olanların ikiyüzlülüğünü dünyaya haykırmalıyız. İnsanların vicdanlarını harekete geçirmeliyiz. Bütün Müslümanları uyarmalıyız. Müslümanların güçlerini birleştirmelerine katkı sağlamalıyız. İki milyar Müslüman, idarecileriyle, idare edilenleriyle güçlerinizi birleştirin. Zalimlere karşı bu zulmü, bu soykırımı durdurun diye seslenmeye devam edeceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

"Diri diri yakılan mazlumların laneti soykırım yapan zalimlerin üzerinedir"

İsrail'in Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden masumlar katlettiğini ifade eden Erbaş, "Unutulmasın ki dünyada ve ahirette Allah'ın, meleklerin ve diri diri yakılan mazlumların laneti soykırım yapan zalimlerin üzerinedir. ve yine unutulmasın ki, zalimlerin zulmü ancak kendi sonlarını hazırlamaktadır. Yanlarına kar kalacağını zannetmesinler. Azgınlaşan kavimlerin akıbeti bize hep bu hakikati hatırlatmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e bakın, tarihe bakın. Toplumlar, kavimler ne zaman azgınlaşmışsa onların sonu yaklaşmış demektir." ifadesine yer verdi.

İslam'ın diğer haramlar konusunda da uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Erbaş, şunları belirtti:

"Haksız kazanç kapılarının tamamı kapatılmıştır. Hayatın bereketini götüren, huzur ve güveni zedeleyen hırsızlık, rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık gibi gayri meşru yollar haramdır. Allah katında büyük bir vebal olan kul ve kamu hakkını ihlal etmek de haramdır. İslam, en büyük sömürü ve zulüm araçlarından biri olan faizin azını da çoğunu da haram kılmıştır. Faiz, alışveriş olarak kabul edilemez. Gelişen ve değişen şartlar, faizin haram olduğu gerçeğini asla değiştirmez."

"Gerçek hayatta haram olan her şey, dijital mecralarda da haramdır"

Sağlığı tehlikeye atan, yuvaları dağıtan içki, kumar ve uyuşturucu maddelerin tamamının da haram olduğunu dile getiren Erbaş, "Fıtratı bozan, aile ve toplumları fesada uğratan, insanlığın geleceğini tehdit eden zina, fuhuş, eşcinsellik ve cinsiyetsizleştirme gibi her türlü eylem haramdır. Çünkü bunlar ailemizin sonunu getiren kötülüklerdir, çirkinliklerdir." açıklamasını yaptı.

İnsanlar arasındaki muhabbeti bitiren, toplumsal dayanışmayı yok eden yalan, dedikodu, iftira, suizan gibi kötü hasletlerin de haram olduğunu vurgulayan Erbaş, "Şu da bir hakikattir ki gerçek hayatta haram olan her şey, sosyal medya ve dijital mecralarda da haramdır, günahtır. Normal hayatta ne haram ise sosyal medya üzerinden insanlara iftira etmek, insanlar için suizanda bulunmak, atılan bir yalanı paylaşarak binlerce, yüz binlerce insanın görmesini ve o iftira edilen kişi hakkında algı oluşturmaya sebep olmak haramdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ali Erbaş, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Siyonistlere Sert Eleştiri - Son Dakika

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