Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Müşavir Acar için başsağlığı mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başkanlık Müşaviri Acar için başsağlığı mesajı yayımladı. Arpaguş, Acar'ın din hizmetlerine katkılarıyla hatırlanacağını belirterek ailesine, yakınlarına ve Diyanet camiasına sabır diledi.
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başkanlık Müşaviri Nurettin Muhtar Acar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Arpaguş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Başkanlık Müşavirimiz Nurettin Muhtar Acar'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Başkanlığımıza ve din hizmetlerine yaptığı kıymetli katkılarla hatırlanacak olan merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Diyanet camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
Kaynak: AA
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