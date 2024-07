Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Okumadan, yazmadan en iyi olmamız mümkün değildir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin içerisinde Türkiye Diyanet Vakfımızın açmış olduğu bu kitabevi, bu anlayışa destek olmak için açılmıştır." dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü'nde İlahiyat Fakültesi karşısında oluşturulan Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları Satış Ofisi açılış töreninde konuşan Erbaş, kitabın, medeniyetlerinin en önemli unsurlarından birincisi olduğunu söyledi.

Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'i kitap diye tanıttığını ve Bakara Suresi'nin başında "kitap" diye bahsedildiğini kaydeden Erbaş, "Şekle şüphe olmayan bu kitap, muttakiler için bir hidayet kaynağıdır, diyor. 'Hidayet bir rehberdir' diyor. Sonra hemen ikinci sure olan Al-i İmran Suresi'nde yine kitabın indirildiğinden bahsediyor. İbrahim Suresi'nde, Peygamber Efendimize hitaben 'Rabb'imiz kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik', buyuruyor. Pek çok yerde Kur'an-ı Kerim'den 'kitap' diye bahsediliyor. Onun için bizim medeniyetimiz, kitap medeniyeti." diye konuştu.

İnsanların kitapla buluştuğunu, kitaba saygı gösterdiğini ve kitap elinde olduğu zamanlarda dünyayı hep aydınlattığını ifade eden Erbaş, "Hatta ilk inen ayetlere baktığımız zaman 'oku' diye başlıyor. Hepimiz biliyoruz. 'Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayeti nedir?' diye sorduğumuzda, küçücük çocuklarımız bile 'oku diye başlamıştır' diyor. Hatta Arapçasını bile biliyorlar. Bu bizim zenginliğimiz, büyük kazanımımız." ifadelerini kullandı.

İlk inen Alak Suresi'nin ilk ayetlerinin "oku" diye başladığını, ikinci inen surenin ise Kalem Suresi olduğunu anlatan Erbaş, "Bundan alacağımız mesaj sevgili öğrencilerimiz için özellikle bunu ifade etmek istiyorum. Bu medeniyetin mensuplarının, çocuklarının elinden kitap ve kalem düşmemeli. Kitap, kalem, kütüphane, bu konulara biz önem verdiğimiz asırlarda hep yükselmişiz, hep dünyaya iyilik yolunda yön vermişiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihe bakıldığında ecdadın bilim alanında matematikten fiziğe, kimyadan astronomiye, tıptan biyolojiye, her alanda çok büyük eserler verdiğine dikkati çeken Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize düşen şu anda sevgili öğrencilerimiz, üniversite hocalarımız, ihmal ettiğimiz boşluğu çok hızlı çalışarak telafi etmemiz lazım. Biraz önce TUSAŞ Motor Sanayi AŞ tarafından (TEI) Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Öztürk hocamız bana bir kitabını hediye etti. Kitabında, uçuşla ilgili bizim geçmişimizde Müslüman ilim adamlarının yapmış olduğu çalışmaları toplamış. 1000 sene öncesinden, 500 sene öncesinden de var. Biz 70-80 sene önce yaptıklarımızı devam ettirememişiz, ettirilmemiş. Bunun sebeplerini biliyorsunuz. Biz, 80 sene önce uçak yaparken hala şu anda niye uçak yapmaya çalışıyoruz? Bunun sebeplerini bizim iyi araştırmamız lazım. Onun için bizim medeniyetimiz ilim, bilgi, hikmet, bilim ve irfan medeniyeti."

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak açmış olduğumuz kitapevlerinde buna önem verdiklerini vurgulayan Erbaş, "Gençlerimiz daha çok okusun. Öğrencilerimiz daha çok okusunlar. Bir söz var, 'Bütün kitaplar, Allah'ın kitabını daha iyi anlamak için okunur.' Eğer bu niyetle okunursa kitap okuduğumuz andan itibaren nafile ibadet yapmış oluruz. Her zaman söylüyoruz, bizim ilimler tasnifimizde dini ilimler, din dışı ilimler diye bir tasnif yok. Bütün ilimler, bütün bilimler bizim için dini ilimdir. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, ilahiyat alanı. İlahiyat bilimleri ne kadar dini ise mühendislik bilimleri de o kadar dinidir. Tıpla, tarihle ilgili diğer ilimler hepsi bizim için dini ilimdir. Bunu her zaman söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, her alanda uzmanların yetişmesi gerektiğini dile getirerek "En iyi olmamız lazım, en iyi olmayı bizim dinimiz tavsiye ediyor hatta emrediyor. Allah ölümü de hayatı da yaratandır. Hanginiz en güzel iş yapıyorsunuz diye sizi imtihan etmek için yaratmıştır. O zaman bizim medeniyetimiz, bizim milletimizin çocukları, gençleri, hocaları her zaman en iyiyi, en güzeli yapmak için o mücadelenin içerisinde olacağız. Onun için de okumak, yazmak gerekiyor. Okumadan, yazmadan en iyi olmamız mümkün değildir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin içerisinde Türkiye Diyanet Vakfımızın açmış olduğu bu kitabevi bu anlayışa destek olmak için açılmıştır. Ülkemizin her yerinde buna gayret ediyoruz." dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, üniversitelerinin 30 bin civarında öğrenci, yaklaşık 4 bin idari personeli ve 1700'e yakın akademik personeli bulunduğunu bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin, hocalarımızın buradan faydalanması burada böyle bir mekanın açılması gerçekten çok önemli. İçeride kitap satış bölümü olduğu gibi bunun yanında konferans verilebilecek, okuma salonu olan öğrencilerimizin ders çalışabileceği aynı anda da yeme içme hizmetinin sunulabileceği güzel bir ortam var. Karşı tarafta da ilahiyat fakültemiz var. Belki bu mekanın burada olması o açıdan da ayrı bir güzel anlam ifade ediyor. Yoğun olarak ilahiyat öğrencilerimizin de faydalandığı ama şunu söyleyelim, bize dönüşler çok olumlu."

Üniversitelerinin fakültesinden öğrencilerin ve akademisyenlerin ofisi kullandığını aktaran Çolak, "Çok memnun olduklarını dile getiriyorlar. Geri dönüşler gerçekten çok iyi. O nedenle bunun çok büyük bir hizmet olduğunu söylemek istiyorum. Böyle bir hizmete de teşekkür etmeden geçilmez. Diyanet İşleri Başkanlığımız başta olmak üzere il müftülüğümüz ve bütün diyanet çalışanlarımızın burada çok büyük bir emeği, katkısı oldu. Hiçbir masraftan kaçınmadılar." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından dua edilerek açılış kurdelesinin kesildiği programa, Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Müftüsü Bekir Gerek ve diğer ilgililer katıldı.