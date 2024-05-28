Diyanet İşleri Başkanlığı 85 Eğitim Görevlisi Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan alanlarda görev yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 85 eğitim görevlisi alacak.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezlerine 75, Diyanet Akademisine 10 eğitim görevlisinin alımı yapılacak.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 5-19 Haziran tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.
Ankara'da yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.
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