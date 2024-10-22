Diyanet'ten FETÖ'ye Sert Mesaj - Son Dakika
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Diyanet'ten FETÖ'ye Sert Mesaj

Diyanet, FETÖ'ye karşı kararlı bir mücadele sürdüreceğini duyurdu ve halkı sahih bilgiye yönlendirecek.

22.10.2024 13:18
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Diyanet İşleri Başkanlığı, "Diyanet İşleri Başkanlığımız her zaman olduğu gibi bundan sonra da eğitim ve irşat faaliyetlerine yoğunlaşarak sahih bilgi ile milletimizin manevi hayatına rehberlik etmeye ve dini değerler üzerinden insanları aldatarak menfaat sağlamaya yönelik bütün yapı, söylem ve eylemlere karşı mücadeleye titizlikle ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Kur'an'ı, sünneti, örnek şahsiyetleri, milli ve manevi değerleri istismar ederek hamasi söylemlerle, batıni yorumlarla, yapmacık başarı hikayeleriyle bağlılarını mankurtlaştıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, nihayetinde kaçak ve vatansız bir hain olarak öldüğü ifade edildi.

FETÖ elebaşının, millete düşman karanlık güçlerin kuklası olarak kirli emellerini yüce din İslam'ın ilke ve değerlerinin ardına gizleyen, işbirlikçi firari, ektiği fitne ve tefrika tohumlarıyla Müslümanların varlığına ve vahdetine kastettiği, devlete, millete, istiklal ve istikbale karşı büyük bir ihanet suçu işlediği belirtilerek, onun hesabının artık Mahkeme-i Kübra'da görüleceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak, bu vesileyle şu önemli hususu yeniden ifade etmek isteriz. Yıllardır ülkemizde ve İslam coğrafyasında suret-i haktan görünerek her türlü kötülüğü mübah görerek işleyen emperyalist destekli, haşhaşi ruhlu bu karanlık yapı açıkça göstermiştir ki; din konusundaki cehalet ya da yanlış bilgi, telafisi zor ve büyük felaketlere sebep olabilmektedir. Onun için fitne, tefrika ve anarşi peşinde koşanlara, birlik ve beraberliği, huzur ve kardeşliği hedef alan bütün terör örgütlerine ve menfaat şebekelerine karşı güvende olabilmek için İslam'ın hayat veren hakikatlerini, huzur veren değerlerini ve rahmet ilkelerini doğru kaynaklardan ve doğru yöntemlerle öğrenmek, özellikle Peygamberimizin 'Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' fermanını nesillerimize en güzel şekilde öğretmek ihmal edilemez bir görevdir.

Bu itibarla, Diyanet İşleri Başkanlığımız her zaman olduğu gibi bundan sonra da eğitim ve irşat faaliyetlerine yoğunlaşarak sahih bilgi ile milletimizin manevi hayatına rehberlik etmeye ve dini değerler üzerinden insanları aldatarak menfaat sağlamaya yönelik bütün yapı, söylem ve eylemlere karşı mücadeleye titizlikle ve kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten FETÖ'ye Sert Mesaj - Son Dakika

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