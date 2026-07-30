Diyanet'ten Hac Organizasyonu Değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyanet'ten Hac Organizasyonu Değerlendirmesi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, hac organizasyonunun her yıl ödüllendirildiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Başkanlığımızın hac organizasyonu her yıl iltifat görüyor, ödüle layık görülüyor ve başarılı bir organizasyon olarak addediliyor." ifadesini kullandı.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre Arpaguş, Ankara'da düzenlenen 2026 Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Hac hizmetini daha iyi yapmanın gayreti içinde olduklarını belirten Arpaguş, "Allah'a hamdüsenalar olsun Başkanlığımızın hac organizasyonu her yıl iltifat görüyor, ödüle layık görülüyor ve başarılı bir organizasyon olarak addediliyor. Hiç kolay değil yüz binlere sari bir nüfusu bir başka ülkeye taşımak, orada şehirden şehre nakletmek ve muvakkat bir zaman dilimi içerisinde orada da farklı mekanlara nakletmek." değerlendirmesinde bulundu.

Başkanlık personelini hac organizasyonunda gösterdiği fedakar çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Arpaguş, "Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulumuzda aldığımız yeni kararlarımız var. Şüphesiz onlar burada masaya yatırılacaktır. Burada aslolan kaliteyi daha yukarıya çekmek, memnuniyeti daha fazlalaştırmak ve hac ibadetini gönül huzuruyla yaparak evlerine, yurtlarına insanların dönmesini temin edebilmek." açıklamasını yaptı.

Hac ibadetinin mali ve bedeni bir ibadet olduğunu hatırlatan Arpaguş, şunları kaydetti:

"Bizim insanımız ve milletimiz için bu böyle değil. Maddi imkan ya da fiziki imkan çok fazla düşünülmeksizin gönüllerde Peygamber'e vuslat, Allah'ın beytine vuslat, Allah ve Peygamber sevgisi, o kutsal topraklarda bulunma arzusu bir ömür boyunca gönüllerde yer etmiş, muhabbeti kalplere yerleşmiş bir husus. Dolayısıyla bunu da dikkate alarak biz yine de şartları en uygun şekilde belirleyerek bu hizmete devam etmeye çalışıyoruz. Cenabıhak bizleri bu duygu ve düşünceyle bu hizmeti insanlarımıza sunmak konusunda muvaffak eylesin."

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Ahmet İshak Demir, Hüseyin Hazırlar ve Fatih Mehmet Karaca ile Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Fatih Mehmet Aydın ve Diyanet yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Hac, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten Hac Organizasyonu Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Eski Trabzonsporlu Trezeguet’ten Salah’a: Beşiktaş’a git Eski Trabzonsporlu Trezeguet'ten Salah'a: Beşiktaş'a git
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı "CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı

15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 16:06:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Diyanet'ten Hac Organizasyonu Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.