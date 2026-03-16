Diyanet'ten Kadir Gecesi Mesajı

16.03.2026 10:47
Diyanet Başkanı Arpaguş, Kadir Gecesi'nin değerini vurgulayarak af ve mağfiret için dua edilmesini istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arpaguş, mesajında Allah'ın sonsuz rahmet, bereket ve mağfiretinin tecelli ettiği Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yaklaşırken Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen mübarek Kadir Gecesi'ne erişmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kadir Gecesi'nin kadrini ve kıymetini Kur'an-ı Kerim'den alan müstesna bir zaman dilimi olduğuna işaret eden Arpaguş, fazileti ve öneminin insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlanmış olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Arpaguş, Allah'ın bu gecenin değerini Kadir Suresi'nde "Biz, onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir." beyanıyla haber verdiğinin altını çizerek, Hazreti Muhammed'in de "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır." hadis-i şerifiyle, Cenabıhakk'ın bir ömre bedel addettiği bu kutlu geceyi hakkıyla ihya edenleri af ve mağfiretle müjdelediğini bildirdi.

Kadir Gecesi'nin ihyasının kalplere huzur ve zihinlere berraklık veren, hayata istikamet kazandıran Kur'an-ı Kerim'in kadr-ü kıymetini hakkıyla idrak etmekle mümkün olacağını vurgulayan Arpaguş, bu gece yapılacak en büyük amelin, Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamaya çalışmak, onun ayetleri üzerinde tefekkür etmek ve ahkamını hayata taşıma azmini kuşanmak olduğunun altını çizdi.

Arpaguş, Cenabıhakk'ın yeryüzüne rahmetinin tecellisi Kur'an-ı Kerim'in, insana hakkı ve hakikati öğreten, adalet, merhamet ve hikmet yolunu gösteren en büyük rehber olduğuna dikkati çekerek, onun rehberliğine sarılanların mutlaka huzura kavuştuğunu ve selamete ulaştığını belirtti.

Kadir Gecesi'nin aynı zamanda af ve mağfiret gecesi olduğunu vurgulayan Arpaguş, şu ifadeleri kullandı:

"Peygamber Efendimiz, 'Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet' duasını bizlere öğreterek bu gecenin bağışlanmak için bir fırsat gecesi olduğuna işaret buyurmuştur. O halde bu kutlu gecede öncelikle hayatımızın kapsamlı bir muhasebesini yaparak ellerimizi Cenabıhakk'ın sonsuz rahmetine açıp nasuh bir tevbe ile hatalarımız için af dileyelim. Bir daha aynı hatalara düşmemek için içtenlikle Allah'ın inayetine sığınıp bu geceyi yeni bir başlangıç için milat kılalım. Rabb'imizle, kendimizle ve bütün varlık alemiyle ilişkilerimizi tevhid, adalet, merhamet, emanet, sorumluluk ve güzel ahlak üzere şekillendirmeye söz verelim. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve Alem-i İslam'ın Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin hürmetine başta Gazze ve Filistin olmak üzere bölgemizde ve dünyanın pek çok yerinde zor ve sıkıntılı günler yaşayan kardeşlerimiz için bir kurtuluş imkanı bahşetmesini ve bizleri de buna vesile kılmasını Yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

