Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç, Diyarbakır- Mardin kara yolunun Oğlaklı Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.