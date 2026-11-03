Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Diyarbakır-Mardin kara yolunun Oğlaklı Kavşağı'nda tüp yüklü kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürüldü.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç, Diyarbakır- Mardin kara yolunun Oğlaklı Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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