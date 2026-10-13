Diyarbakır Çermik\'te yağış uyarılarının ardından şimşekler geceyi aydınlattı

Diyarbakır Çermik'te yağış uyarılarının ardından şimşekler geceyi aydınlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından Diyarbakır kent merkezi ve ilçelerde dün gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Çermik ilçesinde yağışla birlikte peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı, o anlar kameraya yansıdı.
DİYARBAKIR'da dün gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameraya yansıdı.
Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından kent merkezi ve ilçelerde dün gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Çermik ilçesinde yağışla birlikte peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
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