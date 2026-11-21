Diyarbakır'da 10 günlük uyuşturucu operasyonlarında 161 şüpheliden 20'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 161 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 136'sı serbest bırakıldı, 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 161 şüpheliden 20'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde son 10 günde farklı noktalarda operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 24 kilogram esrar, 546 gram sentetik uyuşturucu, 497 sentetik ecza hapı, ?391 uyuşturucu hap, 205 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 53 fişek ve 3 hassas terazi ele geçirildi, 161 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 136'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Kaynak: AA
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