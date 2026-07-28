Diyarbakır'da 137 Zanlı Yakalandı
Jandarma, çeşitli suçlardan aranan 137 zanlıyı operasyonlarla yakaladı ve tutukladı.
(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 137 zanlı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nın, suçların önlenmesi ve haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, "yağma", "kasten öldürme", "hırsızlık" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gibi suçlardan aranan 137 kişi yakalandı.
Yakalanan şüpheliler adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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