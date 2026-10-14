Diyarbakır'da 60 yataklı 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 60 yataklı 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı

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Diyarbakır\'da 60 yataklı 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı
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Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesi'nde 60 yataklı 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi tam kapasiteyle hizmete girdi. İl genelindeki 3. basamak erişkin yoğun bakım yatak sayısı 98'den 158'e yükseltildi, ünite 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapımı tamamlanan 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapımı tamamlanan 60 yataklı 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi, tam kapasiteyle hasta kabulüne başladı.

Modern altyapısı ve ileri teknoloji tıbbi donanımıyla hizmete açılan yeni ünitenin Diyarbakır'a ve bölgeye önemli katkı sunması bekleniyor.

Daha önce 10 yatakla hasta kabulüne başlayan ünitenin kalan 50 yatağı da devreye alınarak 60 yatağın tamamı hizmete sunuldu.

İl genelinde daha önce 98 olan 3. basamak erişkin yoğun bakım yatak sayısı, 60 yeni yatağın eklenmesiyle 158'e yükseltildi.

Yaklaşık yüzde 61 oranındaki bu artışla birlikte, kritik durumdaki hastalara sunulan ileri düzey yoğun bakım hizmetlerinin kapasitesi önemli ölçüde güçlendirildi.

Modern sağlık hizmetlerinin gereklilikleri doğrultusunda planlanan yeni yoğun bakım ünitesi, ileri teknoloji tıbbi cihazları ve güçlü teknik altyapısıyla hizmet verecek.

Hasta başı monitörizasyon sistemleri, mekanik ventilatörler ve ileri yaşam desteği ekipmanlarıyla donatılan ünitede, kritik hastaların takip ve tedavi süreçleri yüksek standartlarda yürütülecek.

Sağlık hizmetlerinin en ileri düzeylerinden birini oluşturan 3. basamak yoğun bakım üniteleri, çoklu organ yetmezliği, ağır travma, ileri solunum yetmezliği, sepsis ve hayati risk taşıyan diğer sağlık sorunlarının tedavisinde önemli rol üstleniyor.

Uzman hekimler, hemşireler ve sağlık çalışanlarının görev yaptığı ünitede 24 saat kesintisiz hizmet sunulacak, hastaların ihtiyaç duyduğu ileri düzey yoğun bakım ve yaşam desteği uygulamaları gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, yeni yoğun bakım ünitesinin kent ve bölge için önemli bir sağlık yatırımı olduğunu söyledi.

Asiltürk, şunları kaydetti:

"Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapımı tamamlanan 60 yataklı 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitemizin tamamını hizmete açmış bulunuyoruz. Daha önce kademeli olarak hasta kabulüne başladığımız ünitemizde, artık 60 yatağımızın tamamı aktif olarak hizmet veriyor. Bu yatırımla ilimizdeki 3. basamak erişkin yoğun bakım yatak kapasitemizi 98'den 158'e yükselterek yaklaşık yüzde 60 oranında artırdık. Diyarbakır, yalnızca kendi nüfusuna değil, çevre illerden gelen hastalara da ileri düzey sağlık hizmeti sunan önemli bir bölgesel sağlık merkezidir. Modern altyapısı, ileri teknoloji tıbbi cihazları ve nitelikli sağlık personeliyle hizmet verecek yeni yoğun bakım ünitemiz, hem ilimizin hem de bölgemizin sağlık hizmet sunum gücünü daha da artıracaktır. Önceliğimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu kaliteli, güvenli ve etkin sağlık hizmetlerine zamanında ulaşabilmesidir. Bu doğrultuda sağlık altyapımızı güçlendirmeye ve sağlık hizmetlerimizin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA
Yoğun Bakım ÜnitesiGazi YaşargilDiyarbakırHastaneSağlıkGüncelSon Dakika

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