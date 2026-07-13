Güzelköy Mahallesi'nde, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayılırken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yakınlardaki petrol sahasına ulaşmadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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