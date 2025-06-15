Diyarbakır'da Anız Yangınlarına Karşı 17 Ekip Kuruldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Anız Yangınlarına Karşı 17 Ekip Kuruldu

15.06.2025 12:17
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Diyarbakır'da anız yangınlarına karşı 4 kurum işbirliği ile 17 ekip oluşturularak eğitimler veriliyor.

Diyarbakır'da anız yangınlarıyla mücadele için 4 kurumun işbirliğinde 17 ekip kuruldu.

Çınar ilçesindeki Köksalan ve Bağacık mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ ve Yetkinler mahallelerinde 20 Haziran 2024'te etkili olan, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 78 kişinin yaralandığı, 924 küçükbaş hayvanın telef olduğu, 83'ü ağır 273 hayvanın yaralandığı, yaklaşık 15 bin dekar tarım alanının zarar gördüğü yangının bir daha yaşanmaması için kurumlar çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlara yangınlarla mücadele için eğitim veriyor, tarlada çalışan çiftçileri de bilgilendiriyor.

Program kapsamında merkez Bağlar, Sur ve Kayapınar ile Çınar ilçesinde çalışma yürüten ekipler, il genelindeki 17 ilçede 1046 merkez ve kırsal mahalle muhtarına "anız yakmanın zararları, yangın öncesi alınacak tedbirler, yangın anında yapılması gerekenler, panik ve kriz yönetimi" gibi konularda eğitim verecek, çiftçileri tarlada ziyaret ederek yangınlar konusunda bilgilendirecek, anız yakılmaması konusunda uyaracak ve hazırlanan broşürleri dağıtacak.

"Uyarılarımıza rağmen anızlar yakılırsa dekar başına 556 lira cezamız var"

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Korkutan, AA muhabirine, geçen yıl yörede 15 kişinin hayatını kaybettiği yangının bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

İlgili kurumlarla işbirliği sağlanarak 17 ilçede anız yangınlarıyla mücadele ekipleri oluşturduklarını kaydeden Korkutan, bu yıl anız yangınlarına karşı koordineli çalışmayı hedeflediklerini belirtti.

Korkutan, anız yangınlarının önlenmesi noktasında koordineli şekilde tedbirler aldıklarını, 17 ilçede ekipler oluşturduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kurumlarımızla işbirliği halinde toplantılar gerçekleştireceğiz. Muhtarlarımıza konunun önemini anlatacağız. Geçen yıl Çınar'da yaşadığımız, can kaybına mal olan büyük yangının bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri muhtarlarımızla, personelimizle, ilgili kurumlarımızla almak için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız ceza kesmek değil ama bu noktada tüm uyarılarımıza rağmen anızlar yakılırsa dekar başına 556 lira bir cezamız var. Şehir merkezinde olan yangınlarda 5 katına kadar bu cezayı artırabiliyoruz. Amacımız ceza kesmek değil anız yangınlarını, can kaybını, topraktaki canlıların yok olmasını önleyelim diyoruz. Bu noktada çiftçilerimiz inşallah duyarlı davranıp anız yakmaz. Anız yangınları olursa da bununla ilgili tedbirlerimizi alıp cezai işlemlerle bu işin olmaması için elimizden geleni yapacağız."

Çınar ilçesine bağlı kırsal Bağacık Mahallesi'nin muhtarı Alaattin Tunç, iki günlük eğitim aldıklarını, daha sonra çiftçileri bilgilendireceklerini söyledi.

Anız yakmanın tehlikeli ve zararlı olduğuna dikkati çeken Tunç, geçen yıl 15 kişinin hayatını kaybettiği yangında çok üzüldüklerini belirtti.

Çiftçilik yapan İbrahim Çiftçi de ekiplerin anız yakılmaması ve yangınlara karşı duyarlı olunması konusunda uyardığını kaydetti.

Çiftçi, yangınlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Anız Yangınlarına Karşı 17 Ekip Kuruldu - Son Dakika

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