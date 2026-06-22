Diyarbakır'da Bağcılığa Ekipman Desteği - Son Dakika
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Diyarbakır'da Bağcılığa Ekipman Desteği

22.06.2026 16:42
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Diyarbakır'da Dicle ve Kocaköy'deki üreticilere bağcılık ekipmanları teslim edildi.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca, Dicle ve Kocaköy ilçelerinde bağcılık yapan üreticilere ekipman desteği sağlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen "Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Dicle ve Kocaköy'de malzeme teslim töreni düzenlendi.

Dicle'deki törende, ilçede bağcılık yapan üreticilere 52 römorklu çapa makinesi, 10 üzüm sıkma makinesi, 3 pülverizatör (sıvı veya toz halindeki tarım ilaçlarını ve gübreleri basınçlı sistemler yardımıyla çok ince damlacıklara bölerek hedef yüzeye püskürten makine) ile 2 bağ budama makası verildi.

Kaymakam Mustafa Atış, üreticilere sağlanan ekipman desteğinden dolayı ilgili kurumlara teşekkür etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan da proje kapsamında 587 çiftçiye ulaşmayı ve toplam 933 makine ve ekipmanı üreticilerin hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Kocaköy'de düzenlenen törende de üreticilere 9 römorklu çapa makinesi, 2 üzüm sıkma makinesi, 3 pülverizatör ve bağ budama makası dağıtıldı.

Törene, Kaymakam Yusuf Melikşah Aydın, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mehmet Halit Gülçer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejat Arslan, teknik personel ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Bağcılığa Ekipman Desteği - Son Dakika

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