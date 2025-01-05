Diyarbakır'da Bohçacı Kılığıyla Hırsızlık Yapan 14 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Bohçacı Kılığıyla Hırsızlık Yapan 14 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır\'da Bohçacı Kılığıyla Hırsızlık Yapan 14 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda bohçacı gibi davranarak evlerden hırsızlık yapan 14 kişi tutuklandı. Şüphelilerin, ev sahiplerini oyalayıp ziynet eşyaları çaldıkları belirlendi.

05.01.2025 10:20  Güncelleme: 10:21
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DİYARBAKIR'da bohçacı gibi davranıp evlerden hırsızlık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı. Şüphelilerden birinin işlediği çeşitli suçlardan dolayı denetimli serbestliği bulunduğu ve emniyete gidip imza attıktan sonra hırsızlık yaptığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından evlerden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karşı çalışma yapıldı. Yüzlerini kapatıp bohçacı gibi davranarak evlere giren şüphelilerin, 'Tuvalete gideceğim' diyerek ev sahibini oyaladığı ve yüklü miktarda ziynet eşyası çaldıkları belirlendi. Yapılan çalışmada, 14 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin özellikle kameraların olmadığı binaları tercih ettiği saptandı. Ancak, şüpheliler fark etmedikleri bir binanın güvenlik kamerasına yakalandı. Ayrıca, daha önce işlediği suçlardan dolayı denetimli serbestliği bulunan bir şüphelinin de hırsızlığa çıkmadan önce polis merkezine giderek imza attığı ortaya çıktı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden birinin bindiği taksinin güvenlik kamerasını fark etmesiyle yüzünü gizlemeye çalışması da görüntülere yansıdı.

Şüphelilere yönelik 'Avcı' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda polis, şüphelilerin adreslerinde lüks eşyalarla karşılaştı. 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait toplam değeri 10 milyon TL olan ev, arsa ve araçlara da el konuldu. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Bohçacı Kılığıyla Hırsızlık Yapan 14 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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